Водія ТІРу з України знайшли мертвим в салоні вантажівки в Італії

Українець помер від серцевого нападу в Монтічелло-д’Альба, що поблизу Кунео, на півночі Італії.

Вранці у четвер, 10 червня, в салоні ТІРу було знайдено мертвого далекобійника із України.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” з посиланням на La Stampa.

Вантажівка була припаркована уздовж дороги 231, на подвір’ї компанії “Nuova CD” займається упаковуванням, завантаженням та зберіганням товарів у Монтічелло-д’Альба.

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Чоловік – 1978 року народження – чекав, своєї черги на завантаження.

Оскільки вантажівка продовжувала стояти, інші водії підійшли до неї і виявили у салоні водія, без ознак життя.

Одразу викликали медичну службу 118. Та по приїзду швидкої допомоги лікарям довелося лише констатувати смерть, ймовірного серцевого нападу.

Також було залучено карабінерів Compagnia di Bra та пожежників Альби. Вони почали необхідні процедури, щоб повідомити родину водія.

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