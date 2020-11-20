Відсвяткували повернення: заробітчанка зарізала свого співмешканця

На Херсонщині поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві співмешканця. Про це повідомляють Надзвичайні Новини з посиланням на місцеву поліцію.

Події відбувалися в одному з населених пунктів Великоолександрівського району. В поліцію звернулася місцева жителька і повідомила, що до неї прийшла співмешканка її брата і сказала, що в будинку виявила тіло цивільного чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місці події працівники поліції виявили тіло 52-річного чоловіка з кількома ножовими пораненнями в області живота та грудної клітини. Поруч знаходилася його 57-річна співмешканка у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час огляду будинку правоохоронці виявили ніж.

Під час спілкування з родичами потерпілого та його співмешканки поліцейські з’ясували, що того дня жінка повернулася із заробітків і разом з цивільним чоловіком відзначала цю подію. Попередньо встановлено, що інших осіб в будинку, крім господарів, не було.

Нині жінка є основною підозрюваною у скоєнні злочину, з нею проводяться слідчі дії. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї події.

Жінка затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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