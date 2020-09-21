Від вибуху у Мілані сильно постраждав молодий українець

У Мілані, на першому поверсі дев’ятиповерхового кондомініуму на площі Лівія, що у районі Порта-Романа, рано вранці 12 вересня стався страшний вибух.

Згідно попередньої гіпотези, його спровокував витік газу. На першому поверсі багатоповерхівки, крім стоматологічного кабінету, була квартира-студія, яку винаймав тридцятирічний юнак із України. Схоже, що вибухнув газовий лічильник у квартирі хлопця.

Жителів було евакуйовано, а орендарям дозволили повернутися додому лише для того, щоб забрати особисті речі.

Із шести постраждалих, найбільш серйозні поранення в Адама Сердюченка, він отримав опіки різного ступеня ніг і рук, і був госпіталізований на інтенсивну терапію у лікарню Нігуарда.

Адам народився у Чернівецькій області, у дитинстві був прихищений сім’єю італійців, працював шеф-кухарем високого рівня у елегантному міланському бістро.

Хлопець не втрачав зв’язку і інтересу до України. Він вчив українську мову, брав участь у житті нашої громади. Він самостійно будував своє життя в Італії: ” Я повинен самостійно стояти на ногах” – казав він.

Незважаючи на медичну допомогу, його стан важкий. Зараз він перебуває у реанімації з важкими опіками 80% тіла.

Його квартира разом із усім, над чим він так багато працював, зруйновані. У нього залишилась лише любов і турбота друзів, теперішніх і майбутніх.» – пише його англійський друн Græme Jolly на сторінці у Фейсбук.

«У Адама нема найближчих родичів – які б займалися його справами. Щоб захистити його інтереси і репутацію, потрібно якнайшвидше задіяти юристів, оскільки розслідування причин вибуху триває”.

“Героїзмом Алі Хархаша, який мужньо врятував Адама із полум’я, та доброта благодійників, свідчить про те, що людській доброті не має меж. Ми безмежно вдячні за ці вияви любові» – пише Græme Jolly.

Вибух зруйнував усе житя хлопця, усе над чим він наполегливо працював довгі роки. У нього не залишилося жодного матеріального майна, нема сім‘ї, у яку він міг би повернутися після виписки із лікарні.

Очікуючи 30-річчя Адама, яке настане 28 жовтня, його англійські та італійські друзі створили фонд, що покриватиме нагальні витрати та допоможе Адаму відбудувати своє життя. Адже все його майно знищене у вибуху.

Не будьмо і ми байдужими до горя. Зробити пожертву можна безготівково тут.

Маріанна Сороневич

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