Вічна пам’ять Ярославу Конарському: українська громада Рима прощається з гідною людиною

Українська громада Рима з великим смутком отримала звістку про відхід у вічність Ярослава Конарського — люблячого чоловіка, турботливого батька та поважаного професійного колеги. Його смерть стала важкою втратою не лише для родини, а й для багатьох українців в Італії, які знали його як порядну, працьовиту й добру людину.

Прощання в Римі: дата, місце та час

Морг у поліклініці Tor Vergata буде відкритий для останнього вшанування пам’яті

11 грудня 2025 року з 11:00 до 12:00.

Похоронна церемонія відбулaся 11 грудня 2025 року у базиліці Святої Софії — головному духовному центрі українців в Італії, де вже багато років громада збирається, щоб підтримати одне одного у важкі хвилини.

Пам’ять, яка залишиться з нами

Ярослав Конарський назавжди залишиться у спогадах тих, хто мав честь бути поруч. Його життєва мудрість, чесність, відданість родині та роботі — це те, що визначало його шлях. Такі люди є опорою для громади, і їхня втрата відчутна для кожного.

Слова подяки від родини

Родина щиро дякує всім, хто хоче долучитися до прощання, розділити біль утрати та підтримати їх молитвою й присутністю.

Особливі слова подяки висловлюють:

Оксана Конарська та родина Конарських.





Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.

Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

