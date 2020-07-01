В Болонії на вулиці знайшли мертвою 55-річну українку

55-річну жінку із України виявили на вулиці Della Resistenza a Pianoro, у містечку П’яноро, яке є частиною міста Болонії, у регіоні Емілія Романія.

Трагедія сталася вранці 20 травня, на сполох забив випадковий перехожий. Він зателефонував у медичну службу 118, проте медики змогли тільки констатувати смерть.

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Видання «Вolognatoday» повідомляє, що українка працювала в кондитерській. Коли сталася трагедія, вона йшла в банк.

На її тілі жодних ознак насильства не виявлено. Причиною смерті вважають випадкове падіння, або раптова хвороба.

Слідство триває.

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