В Бреші померла доглядальниця з України. Земля пухом

Вічна пам’ть і земля пухом! В Італії померла наша землячка Світлана.

У Фейсбук-спільноті українських доглядальниць міста Бреші, що на півночі Італії Світлана Кіпещук опублікувала трагічне повідомлення.

“Вічна пам’ть і земля пухом! В Італії померла наша землячка Світлана Процевят” – написала адміністратор групи Badante di Ucraina a Brescia.

Ще одна втрата в Бреші. Похорон Світлани Процевят відбудеться в п’ятницю, 8 січня, о 10.30.

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Попрощатися із українкою можна в церкві по вулиці Моретто. Її поховають на цвинтарі по вулиці Мілано.

Вічна пам’ять.. Царство небесне, де праведні спочивають – написала Світлана Кіпещук. – Прошу щирої молитви на упокій раби божої Світлани”.

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“Зі святими упокій, Христе, душу спочилої раби Твоєї Світлани де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Бо Ти єси Воскресіння, Життя і вічний Спокій, Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. Вічеа тобі пам’ять і Царство небесне”.

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