В Мілані жорстоко побили і зґвалтували жінку із України

Жінка із України, яка постійно проживає в Італії тиждень не давала про себе знати своїм рідним. Занепокоєні, вони почали обдзвонювати усіх її знайомих.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Один із них, 53-річний єгиптянин, знайшов її 5 травня у двозірковому готелі у неадекватному психічному стані. Він забрав її і відвів додому, в районі Прекотто.

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Кілька годин по тому, близько 22:00, він зателефонував у поліцію 112.

Жінка заявила, що в готельному номері її побили і зґвалтували.

Карабінери оперативного підрозділу Compagnia Duomo, розшукують ґвалтівника. Вони вилучили зображення камер відеоспостереження, встановлених поблизу готелю, які могли зафіксувати обличчя зловмисника.

Жінку госпіталізували у клініці Манджіагаллі для проходження необхідних обстежень.

Медиками виявлено травми, сумісні із сексуальним насильством.

Згідно розслідування, сорок вісімрічна жінка зареєструвалась у готелі 28 квітня, тобто в день, коли її родичі перестали отримувати від неї вістки і пробула там понад тиждень.

Що сталося між цим днем та 5 травня? Хтось примусив жінку залишали в цій кімнаті більше тижня? Її побили і зґвалтували кілька людей, чи один чоловік?

Ці питання, поки що, залишаються без відповіді.

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Після огляду житла жінки карабінери Radiomobile і Compagnia Monforte, зосередилися на готельному номері, у якому знайшли жінку.

Готельний номер уже прибрали, тому у ньому улік не виявлено.

Проте, було знайдено та вилучено для аналізу простирадла та рушники з очевидними біологічними слідами.

Так само, вилучено одяг жінки, який вона мала на собі коли її врятував її друг.

Прокуратура відкрила кримінальну справу.

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