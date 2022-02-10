В Неполі заарештовано чоловіка, який підняв скандал у консульстві

Неаполітанські поліцейські заарештували 40-річного українця, який підняв скандал у консульстві.

Під час патрулювання вулиць Неаполя, ввечері 31 січня, поліцейські приїхали за викликом у Генеральне консульство України на вулиці Джованні Порціо.

Про це повідомляє Українська газета в Італії із посиланням на La Reppubblica Napoli.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили громадянина України у стані сильного збудження. Він підняв скандал у приміщенні консульства, нападав на консула та поліцейських і погрожував їм смертю.

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Чоловіка повалили на землю і надягли йому кайданки.

40-річного українця А.П., заарештували за «насильство та погрози політичному органу».

Виявилася, що він перебуває в Італії нелегально. Тому до звинувачень додалася стаття за незаконний в’їзд і перебування на території Італії.

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