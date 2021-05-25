В Італії 40-річного українця знайшли в калюжі крові. Хто посягав на життя чоловіка?
40-річного українця було поранено ножем на порозі його будинку на вулиці Томмазо Вітале в центрі міста Нола, що в регіоні Кампанія.
Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.
Карабінери розцінюють подію як це замах на вбивство.
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20 травня в місті Нола, на Корсо Вітале. 40-річного українця знайшли в калюжі крові на перед порогом його будинку.
Місцеві жителі негайно зателефонували у медичну службу 118 та поліцію.
Карабінери компанії Нола класифікували випадок замахом на вбивство, про що повідомило видання “Il Fatto Vesuviano”.
Зараз чоловік госпіталізований до лікарні Санта-Марія-делла-П’єта в Нолі.
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Зараз його життю небезпека не загрожує, оскільки життєво важливі органи не постраждали. Стан постраждалого задовільний також завдяки своєчасній медичній допомозі.
А тим часом поліція проводить розслідування, щоб з’ясувати динаміку справи.
Перше питання слідчих: хто хотів вбити 40-річного українця.
Поліцейські допитали його жінку, проте на момент інциденту її не було вдома. Також допитані сусіди, які першими знайшли чоловіка в калюжі крові, підняли тривогу і покликали на допомогу.
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