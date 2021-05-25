В Італії 40-річного українця знайшли в калюжі крові. Хто посягав на життя чоловіка?

40-річного українця було поранено ножем на порозі його будинку на вулиці Томмазо Вітале в центрі міста Нола, що в регіоні Кампанія.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Карабінери розцінюють подію як це замах на вбивство.

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20 травня в місті Нола, на Корсо Вітале. 40-річного українця знайшли в калюжі крові на перед порогом його будинку.

Місцеві жителі негайно зателефонували у медичну службу 118 та поліцію.

Карабінери компанії Нола класифікували випадок замахом на вбивство, про що повідомило видання “Il Fatto Vesuviano”.

Зараз чоловік госпіталізований до лікарні Санта-Марія-делла-П’єта в Нолі.

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Зараз його життю небезпека не загрожує, оскільки життєво важливі органи не постраждали. Стан постраждалого задовільний також завдяки своєчасній медичній допомозі.

А тим часом поліція проводить розслідування, щоб з’ясувати динаміку справи.

Перше питання слідчих: хто хотів вбити 40-річного українця.

Поліцейські допитали його жінку, проте на момент інциденту її не було вдома. Також допитані сусіди, які першими знайшли чоловіка в калюжі крові, підняли тривогу і покликали на допомогу.

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