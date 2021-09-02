В Перуджі виявлено українця, який вирощував наркотики та зберігав крадене

В італійському місті Перуджа, поліція виявила квартиру, в якій молодий українець вирощував марихуану, а в гаражі – зберігав крадене.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії”, посилаючись на італійські ЗМІ.

Поліція приїхала в цей дім після повідомлення людей, що жили у Santa Maria degli Angeli і Bastia Umbra, які помітили крадіжки будівельного обладнання. Вони провели коротке кількаденне розслідування. Зараз поліція розшукує власників вкраденого, щоб повернути їм речі.

Плантацію марихуани з 50 рослинами конопель заввишки понад метр вирощував 24-річний хлопець з України. В минулому він уже мав проблеми із законом.

Читайте також: В ІТАЛІЇ 34-РІЧНА УКРАЇНКА ВИКИНУЛАСЬ З ВІКНА ЛІКАРНІ ТА ЗАГИНУЛА

Після того, як до нього постукала поліція, юнак заблокував двері зсередини і спробував втекти на дах будівлі. Проте спроба не вдалася.

Коли військові увійшли всередину, вони побачили що кожна кімната, крім спальні, використовувалася як теплицю для вирощування, виробництва та зберігання марихуани;

В домі знайдено 700 грамів готової до продажу марихуани, листя та смоли марихуани на етапі сушіння, а також 50 рослин марихуани різної висоти (від 60 до 110 сантиметрів); 5 грамів гашишу, вагу, матеріал для пакувальння і зберігання наркотиків, набір для вирощування марихуани.

Читайте також: У ПАРМІ (ІТАЛІЯ) 23-РІЧНОГО УКРАЇНЦЯ ЗААРЕШТУВАЛИ ЗА НАРКОТИКИ ТА ЗБРОЮ

У гаражі будинку знайдено величезну кількість вкраденого: дрилі, кущорізи, пневматичні молотки, валізу повну сонцезахисних окулярів, каски мотоциклів, гучномовці для ПК, телевізори, два велосипеди для мотокросу відомого бренду вартістю понад 20 000 євро.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії