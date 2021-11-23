В Реджо Емілія (Італія) померла наша землячка Тамара Донцова

В громаді українців в Італії знову втрата…

“З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії, в Реджо Емілія померла наша землячка пані Тамара Донцова з містечка Чорнобай, що на Черкащині” – такий пост з’вився на Фейсбук сторінці Книги пам”яті померлих за кордоном українців.

Просимо щирої молитви за вічний спокій раби Божої Тамари.

Вічная пам”ять.

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