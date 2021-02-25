В римському аеропорту Ф’юмічіно, поліція затримати сім кур’єрів кокаїну і героїну на суму 3 мільйони євро.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“, із посиланням на італійське видання “Roma Tuday“

Гору кокаїну і героїну було перехоплено фінансовою поліцією Провінційного командування Риму та агентами Митного аеропорту “Леонардо да Вінчі” у Ф’юмічіно.

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Було вилучено понад 18 кілограмів, в тому числі кокаїн та героїн, та заарештовано 7 наркокур’єрів.

Пояснення та репертуар методів приховування наркотиків різноманітний. Наприклад громадянин Малі, який прибув із Нігерії для обходу контролю сховав 58 обгортки героїну серед африканських трав і коріння, призначених, за його словами, для древніх ритуалів його племені.

Двоє українців, які прибули із Сантьяго-де-Чилі, понад 5 кілограмів кокаїну розмістили в бокових стінках та подвійному днищі ручної поклажі.

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Ще шість кілограмів кокаїну виявлено у комп’ютерних сумках, які мали із собою двоє бразилійок, які прибули з Ріо-де-Жанейро.

Вилучені наркотики, враховуючи ступінь їх чистоти, дозволили б отримати близько чотирьохсот тисяч доз, гарантуючи торговцям близько трьох мільйонів євро.

Операція є частиною більш широкої кампанії боротьби з незаконним обігом кокаїну і героїну, запровадженого Римською гвардією в аеропортах та портах у підступах до столиці Італії.

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