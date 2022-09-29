В Україні поховали українку із Італії, що загинула на війні

Квіточка Маряна, яка останні 14 років проживала в Італії, але за покликом свого серця, приїхала захищати Україну, загинула 24 вересня під Запоріжжям.

Про це написала у Фейсбук Rocksolyana Khmara

Вчора її траурний кортеж прибув до Тростянця, Калуського району, Івано- Франківської області.

Від самого Івано- Франківська аж до рідного Мар’яниного села, люди, стоячи на колінах, зустрічали свою Героїню, свою Квіточку, яка тепер назавжди повернулася додому, і яку тут багато хто пам’ятає ще маленькою дівчинкою.

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Мар‘яна Тряско з позивним «Квітка», була четвертою дитиною в багатодітній родині. Грошей постійно не вистарчало. І мама, залишивши дівчинку у тітки, поїхала до Італії на заробітки. Мар‘яна ж, виростала не лише красунею, але й дуже роботящою і життєрадісною дівчинкою. Вміла і шити і корову подоїти, і сіно викосити. А що дуже любила коней, то й пропадала біля них всі вихідні від школи та хатньої роботи, дні.

Закінчивши школу та медучилище, Мар‘яна була медсестрою в одній із лікарень міста Долини. А потім Мар’яна і сама подалася до тої ж Італії, в пошуках краще оплачуваної роботи. Невдовзі одружилася з італійцем. Пара виховувала двох діток: хлопчика, 14 – ти і дівчинку 10 років.

Коли в Україні почалася широмасштабна війна, Мар‘яна ні години не сумнівалася, що вона має захищати свою землю і вже у квітні, була в 102 бригаді Територіальної оборони ЗСУ, військовим медиком.

Такою її виховали батьки, такою була і вся її патріотична родина, та й народилася вона в славному селі, доля якого тісно переплетена з героїчним минулим Української Повстанської Армії…

Є у родини і давня історія, яку любила переповідати Мар‘яна: про те, що їхній прадід під час Другої світової війни, зорганізував в сараї, за хатою, шпиталь для поранених воїнів УПА. А одного разу вони навіть переховували самого Степана Бандеру, про що дізналися совіти і спалили їхню хату, а прадіда вбили на рідному подвір‘ї.

Відспівали Мар‘яну в церкві села Тростянець, де останні 5 років свого життя правив батько Степана Бандери – Андрій.

Мар’яна Тряско повернулася до рідної землі і стала Героїнею, яка назавжди залишиться в наших серцях.

Так, нестерпно болюче, ми виборюємо кожен шматочок України, за який гинуть наші найкращі дочки і сини.

P.S: Дякую Наталя Ревак за розповідь про Мар‘яну, яка лягла в основу мого посту про відважну Українку Мар‘яну Тряско з позивним «Квітка».

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