Жінку із України, яка працювала доглядальницею в місті Чітта ді Кастелло, що у провінції Умбрія, знайшли мертвою в неділю 20 грудня 2020.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на видання “Tuttooggi”.

Про її зникнення заявила літня італійка, у якої працювала доглядальниця.

Карабінери щонайперше почали пошуки у квартирі, яку винаймала іммігрантка.

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Зайшовши у дім, вони знайшли бездиханне тіло із слідами крові. Незважаючи на це, слідчі не виявили слідів насильницької смерті.

Вхідні двері були зачинені зсередини, а на дверях та вікнах у її домі слідів зламу не було.

Ніхто із знайомих не помітив зникнення українки. На сполох забила літня італійка у якої вона працювала. Звістки від неї не було протягом двох днів. А на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Згідно із рішенням патологоанатома, її смерть була природною. Серце перестало битися за день до того, як карабінери її знайшли мертвою.

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