В італійському місті Комо померла наша землячка

“З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії в місті Комо померла наша землячка пані Rossana Bilobrovko

Просимо щирої молитви за вічний спокій землячки

Вічна, світла пам”ять

Про це написали пдруги спочилої землячки.

Йдеться в дописі Книги пам”яті померлих за кордоном українців

ПРОСИМО ЩИРОЇ МОЛИТВИ ЗА УПОКІЙ РАБИ БОЖОЇ РОССАНИ.

Зі святими упокій, Христе, душу спочилої раби Твоєї РОССАНИ де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Бо Ти єси Воскресіння, Життя і вічний Спокій, Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. ВІЧНА ТОБІ ПАМ’ЯТЬ. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.

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