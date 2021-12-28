В італійській лікарні помер Гриджук Петро. Допоможіть у перевезенні тіла

Прошу максимального поширення: в Італії відійшов у засвіти наш земляк Петро Гриджук. Не залишаймось байдужими до чужого горя!

З глибоким сумом повідомляємо, що 26/12/2021 в Італії помер наш земляк Петро Гриджук. Просимо щирої молитви за вічний спокій раба Божого Петра.

Таке повідомлення з’явилося на сторінці Книга пам”яті померлих за кордоном українців, із посиланням на пост Пнівчук Галина.

Вічна, світла пам”ять. Одночасно звертаємось до небайдужих з проханням допомогти рідним доставити тіло земляка на Батьківщину – деталі та номер банківського рахунку.

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Дорогі друзі, сусіди, співвітчизники, всі хто знав цю надзвичайно добру і щиру людину!

Сьогодні, 26.12.2021року, в лікарні (Італія) помер Гриджук Петро. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого, та просимо долучитись в допомозі перевезення тіла додому.

Координати банківського рахунку Banca di Imola ІТ97Н0508021004СС0040649389 на ім’я Ganna Grydzhuk. Прошу максимального поширення!

Не залишаймось байдужими до чужого горя!

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