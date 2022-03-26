Загинула 5-річна дівчинка, яка постраждала під час наїзду автомобіля місцевого жителя на групу біженців із України. Трагедія сталася неподалік міста Кротоне.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, трагедія сталася ввечері 20 березня на державній дорозі 106 у місті Канторато на північ від Кротоне. Загибла українська дитин Таїсія Марсенюк а з двома дорослими йшли вздовж дороги, коли їх збив 45-річний мешканець Кротоне Джузеппе де Фаціо.

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Як повідомляють ЗМІ, причини трагедії наразі невідомі, адже місце ДТП було добре освітлене і біженців, які нещодавно приїхали з України, було добре видно.

Водія автомобіля відвезли на освідчення на предмет перебування у стані алкогольного сп’яніння. За даними італійських журналістів, на місце аварії прибули військові, коронер та пожежники.

“Зіткнувшись із цією трагічною подією, ми всі відчуваємо глибоку несправедливість жорстокої долі та величезний біль. Як кожен кротонець, як і кожен батько, я спустошений. Усього кілька днів тому я особисто поїхав вітати перших братів та сестер з України. Серед них багато дітей, врятованих від жахливої війни. Ми зустріли їх з радістю та теплом. А сьогодні змушені оплакувати трагічну загибель дитини. Немає слів. Тільки глибокий біль. Біль, який об’єднує всіх мешканців нашого міста”, – сказав мер Кротоне Вінченцо Віче про загибель маленької українки.

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У Кротоне у день похорону загиблої дівчинки оголосять жалобу. “Ми залишаємося єдиними в солідарності з українським народом та українською громадою Кротоне. І ми будемо поряд з українцями в момент цього величезного болю”, – сказав мер Кротоне.

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