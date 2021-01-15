Відсвяткувавши лише 11 грудня своє День народження, Італії несподівано померла заробітчанка з України Галина Пігур. Жінці було лише 43 роки.

“Ти була нашим Ангелом на землі,а тепер ти наш Ангел на небі ” – написала у мережі Фейсбук донька усопшої Мар’янка Пігарь.

Українці в Італії та із України залишили численні коментарі співчуття.

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Наталя Голіней висловила жаль до доньки померлої: “Мар’янко прийми щирі співчуття , з приводу смерті Вашої найдорожчої в світі ДОНЕЧКИ, МАТУСІ, СЕСТРИЧКИ, ТА БАБУСІ. Нехай з Богом спочиває. Вічна їй пам’ять. А всій Вашій родині нехай Господь Бог допомагає Вам перенести цю велику втрату для Вас”.

Серце не може не стиснутися від спогадів Люди Огороднік “Галюнчику…моє Сонце!!!Ти мені світила в найважчий період нашої адаптації тут!!!Важко сприйняти цю новину….Співчуваю вам діти…Нехай земля буде пухом вашій мамі…Царство НЕБЕСНЕ!!!Вічна і Світла пам’ять…. “.

До слів співчуття приєдналися українці із селища Ланчин, Іванофранківської області, звідки походить померла.

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Mariana Golinei пише: “Мар‘янко, прийміть наші співчуття!Мамі Царство Небесне,а вам здоров‘я та сили пережити таку велику втрату!!!Вічна пам‘ять тобі щира,добра,завжди весела та життєрадісна сусідочко!!!”

Любовь Стефанюк написала: “Нехай мама спочиває з Богом, царство небесне їй.Вам терпіння перенести цю велику втрату.Ваша мама завжди лишається світлою людиною в наших серцях”.

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