В Італії вилучили партію наркотиків “ІД” на мільярд євро

Італійські правоохоронці вилучили у порту поблизу Неаполя партію наркотиків вагою у 14 тонн.
Про це повідомляє ANSA.
“Поліція Італії у середу у порту Салерно, що на півдні Неаполя, вилучила 14 тонн наркотиків, які виготовляли члени “Ісламської держави” для фінансування тероризму у Сирії”, – йдеться у повідомленні.
Серед 84 мільйонів таблеток є амфетаміни й синтетичний наркотик каптагон, який також називають “наркотиком джихадистів”, адже бойовики “Ісламської держави” вживають його для “придушення страху і болю”.
За словами правоохоронців, вартість партії вилучених наркотиків перевищує одного мільярда євро і вважається найбільшою виявленою у світі.
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Зазначається, що наркотичні препарати були заховані в паперових циліндрах для промислового використання, аби їх не могли виявити сканери поліції.
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