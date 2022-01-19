В Італії відійшла у засвіти українка Галина Коновська. Вічна память і щира молитва.

Українці південноіталійськонго містечка Салерно оплакали Галиною Коновську 19 січня в церкві Святого сімейстка (Chiesa della Sacra Famiglia).

Рідні спочилої землячки просять друзів та небайдужих віддати пані Галині останню шану та помолитися за її душу…

Вічна пам’ять…

Зі святими упокій, Христе, душу померлу рабу Твою, де нема ні хвороби, ні журби, ні смутку, а життя безкінечне.

Бо Ти єси воскресіння, життя і вічний спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо з Предвічним Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.



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