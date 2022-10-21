В Італії від важкої хвороби помер 20-річний українець, просять допомогти перевести тіло

Прикра новина української громади в Італії. В місті Пескара відійшов у вічність 20-річний уродженець Львівщини Андрій Волошин.

За життя хлопця довгий час боролися лікарі спочатку в Туреччині, а згодом і в Італії. На жаль врятувати хлопця не вдалося. Зараз небайдужих українців просять допомогти рідним Андрія перевести його тіло в Україну до рідного села.

Про це повідомляє Книга пам’яті померлих за кордоном українців.

Наш 20-річний земляк зі Старосамбірщини помер днями в Італії, в місті Пескара.

Просимо щирої молитви за Царство Небесне.

Вічна, світла пам”ять йому.

Андрій, уродженець села Міженець, протягом багатьох років боровся з раком крові.

Тривале лікування в Туреччині, надія на одужання …

Та, нажаль, дива не сталося.

Земляк помер в Італії після проведеної там чергової операції.

Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилого земляка з Італії в Україну до родинного села Міженець.

Кожна гривня допоможе матусі спочилого земляка пані Марії гідно провести синочка в останню путь. Ощадбанк, 5167 8032 3535 5943, отримувач – Марія Волошин.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

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