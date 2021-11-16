В Італії від коронавірусу померла наша землячка Стефанія Довба

З глибоким сумом повідомляємо, що в Римі, в Італії померла українка, наша землячка пані Стефанія Степанівна Довба, 1953 року народження. Про це повідомляє Книга пам”яті померлих за кордоном українців.

Пані Стефа родом з Сокальського району, Львівської області, але проживала у м. Львів.

Жила та працювала у Римі, доглядала людей похилого віку. Останні місяці була без роботи.

Захворіла на ковід, її госпіталізували, потім вона потрапила в реанімацію, де два тижні боролася за життя.

15 листопада 2021 року її серце не витримало і землячка померла.

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Вона була дуже доброю та чуйною жінкою, завжди допомагала іншим, чим могла.

Тепер допомога потрібна її донечкам, аби провести матусю в останню путь.

Звертаємось до небайдужих за допомогою у збірці грошей:

monobank 4441 1144 4775 2542

PRIVATBANK :

IBAN: UA333052990000026205914500007

5168 7451 0906 1660 (валютна картка)

Отримувачка: пані Софія Довба, донька спочилої землячки.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

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