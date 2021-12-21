“Страшна трагедія, біль розриває душу”: в Неаполі в жахливій ДТП загинув українець. Осиротів 10-річний син.

Жахлива трагедія спіткала українця в Італії: життя чоловіка обірвалося внаслідок жахливо ДТП.

Сиротою залишився 10-річний син.

Як інформує спільнота “Книга пам’яті померлих за кордоном українців” у мережі Фейсбук, жахлива аварія сталася в Неаполі.

“З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії, в Неаполі, в автокатастрофі загинув наш земляк пан Руслан Цимбалюк.

Без чоловіка та батька лишилися люблячі дружина та 10-річний син. Просимо щирої молитви за вічний спокій Руслана.

Вічна, світла пам’ять…”,- ідеться у повідомленні.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українці в Італії Разом!