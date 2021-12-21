“Страшна трагедія, біль розриває душу”: в Неаполі в жахливій ДТП загинув українець. Осиротів 10-річний син.
Жахлива трагедія спіткала українця в Італії: життя чоловіка обірвалося внаслідок жахливо ДТП.
Сиротою залишився 10-річний син.
Як інформує спільнота “Книга пам’яті померлих за кордоном українців” у мережі Фейсбук, жахлива аварія сталася в Неаполі.
“З глибоким сумом повідомляємо, що в Італії, в Неаполі, в автокатастрофі загинув наш земляк пан Руслан Цимбалюк.
Без чоловіка та батька лишилися люблячі дружина та 10-річний син. Просимо щирої молитви за вічний спокій Руслана.
Вічна, світла пам’ять…”,- ідеться у повідомленні.
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