Росіянина заарештували з фальшивим паспортом України. У своє виправдання він заявив, що утік із Росії, рятуючись від призову в армію.

Про це повідомляє «Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

Прикордонна поліція аеропорту Оріо-аль-Серіо виявила у32-річного росіянина фальшивий паспорт. Український документ він купив у Туреччині.

Він скористався підробленим посвідченням особи, вважаючи що таким чином матиме більше можливостей в Європі.

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Чоловік постав перед судом.

«Я просто хочу працювати в Європі. Я втік з Росії, тому що в моєму, і в інших селах, чоловіків примушують іти в армію. Я не хочу воювати, я боюся війни» – заявив він на судовому засіданні, яке відбулося 16 грудня. «Українці мають менше труднощів і менше обмежень в імміграції. Я прочитав в Інтернеті, що в Норвегії деякі компанії пропонують швидке працевлаштування для українських громадян».

Чоловіку присудили покарання на рік і 4 місяці умовно і звільнили без запобіжних заходів.

Йому загрожувало від 3 до 10 років, але суддя прийняв мінімальне покарання, визнавши пом’якшувальні обставини: можливий призов на війну, відсутність попередніх судимостей і бажання знайти роботу.

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