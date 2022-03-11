В Італії заарештували трьох румунів, що хотіли зґвалтувати українку

В Італії в муніципалітеті Берегуардо (провінція Павія) заарештували трьох громадян Румунії, які намагалися зґвалтувати українку.

Про це повідомляє видання Il Giorno.

35-річну жінку із переломами ребер доправили до лікарні. Також у жінки зламаний ніс.

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За даними італійського видання, інцидент трапився 5 лютого. Жінка змогла втекти від нападників і звернутися до поліції. Напад на неї стався у будинку 43-річного знайомого. Згодом у будинку розпочалася сварка. Жінку побили та намагалися зґвалтувати. Італійські правоохоронці розслідують цю справу, повідомило Il Giorno.

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