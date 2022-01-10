В Італії заарештували українку, яка нелегально позичала гроші під шалені відсотки

Українську доглядальницю заарештувала податкова поліція за злочинне лихварство. Жінка позичала гроші зі ставкою 60%. Така діяльність в Італії вважається злочинною.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії, із посиланням на італійські ЗМІ.

У ході вісім розслідування, проведеного Guardia di Finanza Савони, встановлено що її жертвами були інші українки.

П’ятдесятирічна жінка працювала доглядальницею в Савоні. Її звинувачують у тому, що вона позичила гроші щонайменше восьми її землячка під ставку до 60% річних (тобто, із кожної тисячі євро вона вимагала 600 Є «за послугу»).

Розміри позик складали від 1000 до 8000 євро і були засвідчені письмовими договорами, передбачали погашення з високими відсотками.

Модель виплати позик передбачала виплату щомісячну сплату відсотків, до часу погашення всієї суми одним траншем.

Поліція конфіскувала близько 14 тисяч євро, доходу від лихварства.

Жінку не лише заарештували, її помістили у в’язницю, бо вважається, що вона могла уникнути правосуддя, повернувшись на батьківщину.



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