В Італії загинула українка. Її діти не змогли попрощатися, бо на фронті

У містечку Фйоренцуола, Італія, трагічно загинула 62-річна українка Оксана Михайлис, яка працювала доглядальницею. ДТП сталося 27 липня, але жінка померла через два тижні після отриманих травм. Ще трагічніше — її сини, що зараз у лавах Збройних сил України, не змогли бути присутніми на похороні матері.

Обставини аварії

За даними місцевого видання Libertà, інцидент трапився поблизу пішохідного переходу між вулицями Ілліка і Санта Катерина да Сієна у Фйоренцуолі.

Оксана їхала на велосипеді, коли на неї наїхав автомобіль. Вона зазнала тяжких травм і перебувала у лікарні близько двох тижнів.

Життя у Фйоренцуолі та родина

Жінка довго жила в місті Валдарда, де з відданістю працювала доглядальницею в місцевих родинах .

«Ввічлива та стримана» — згадують ті, хто її знав.

Оксана залишає по собі двох синів — обох мобілізовано та задіяно у бойових операціях в Україні. Через військовий стан і високий ризик на фронті вони не змогли виїхати або отримати дозвіл на присутність на похоронi.

Неможливість попрощатися

Через поточну бойову ситуацію в Україні та сувору військову дисципліну військовим часто неможливо залишити фронт, навіть за тяжких обставин сімейного характеру.

У випадку з синами Оксани це стало гіркою реальністю: попри бажання, вони не можуть бути присутніми на останній прощальній церемонії.

Ця історія — не лише про особисту втрату, але також про травматичний розрив між домом і фронтом, між обов’язком і почуттям.

Вона ілюструє, якою болючою може бути ціна війни не лише для солдатів, але й для рідних, які залишаються в тилу або далеко від місця трагедії.

Смерть Оксани Михайлис стала трагедією, що об’єднала кілька болючих пластів: смертельне ДТП, життя іммігрантки, віддану працю доглядальниці, і той найскладніший аспект — неможливість для її дітей, які на фронті, сказати «прощай».

У пам’ять про неї — важливо, щоб її історію почули: італійське суспільство, українська діаспора, всі, хто стикається із болем втрати.

