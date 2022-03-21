В Італії загинула 5-річна біженка з України

Дитина стала жертвою ДТП, яку скоїв місцевий водій.

Увечері в неділю, 20 березня, поблизу італійського міста Кротоне троє українських біженців постраждали внаслідок наїзду автомобіля, за кермом якого перебував 45-річний місцевий мешканець. Серед потерпілих була 5-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла.

Про це повідомляє Agenzia Italia.

У повідомленні зазначили, що водій скоїв наїзд на пішоходів, які рухалися, як і належить, правою смугою дороги, при достатньому освітленні для того, щоб побачити їх перед собою. 45-річного мешканця Кротоне доправили до лікарні для проходження тесту на вживання алкоголю чи наркотичних речовин.

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Мер міста Кротоне Вінченцо Воче, коментуючи трагедію, висловив свій глибокий біль через загибель української дівчинки.

“Як і кожен батько, я спустошений. Лише кілька днів тому я особисто їздив вітати перших братів і сестер з України. Серед них багато дітей, які втекли від страшного сценарію війни. Ми зустріли їх з радістю і теплом… Немає слів. Тільки глибокий біль”, – сказав він.

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У день похорону дівчинки у місті Кротоне буде оголошено загальну жалобу.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заявив, що планує розмістити українських біженців у нерухомості, яку було конфісковано у мафії. Крім того, українським біженцям надають доступ до медичного обслуговування, дітям – до навчання у школах, а дорослі зможуть працювати.

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