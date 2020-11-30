В місті Аверса, що неподалік Неаполя в Італії, жінка з Стрийського р-н Львівської області Світлана Сеньків потрапила у біду. Просять зголоситись рідних, щоб забрали жінку на батьківщину.

В Італії заробітчанка з Львівщини, потребує допомоги, шукають рідних (відео)

Про це у facebook повідомила Nataliya Misiats.

Доброго вечора, пишу з Італії, так як ваша землячка з с. Слобідка або с. Верчани Стрийського району Sveta Senkiv у важкому становищі. Якщо Ви знайомі з нею, чи маєте знайомих знайомих, прошу передати родичам, щоб приїхали її забрати в м. Аверсу біля Неаполя, або знайомим, що працюють тут, в Італії.

Було б добре знайти номер доньки чи мами. Родина повинна прийняти рішення забрати її і зайнятись її лікуванням, інакше може статись непоправне.

Я особисто її бачила два рази. Видно неозброєним оком, що їй потрібна психіатрична допомога. Вона живе на вулиці, по під’їздах, просить біля магазинів, перетворилась з квітучої дівчини на занедбану, втомлену і неохайну.

В нас наразі другий карантин, комендантський час, похолодало до 7 градусів вночі і це все небезпечно для неї. Скластись грошима і відправити її автобусом неможливо, враховуючи її неадекватне сприйняття всього, що з нею сталося, – ні один водій не ризикне за неї нести відповідальність.

Сподіваюсь на Вашу небайдужість. Всіх благ Вам і здоров’я!

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