У Фано, 23-річна українка, мати маленького сина, померла від ножових поранень. Поліція затримала її колишнього чоловіка. У березні Анастасія Алашрі втекла в Італію від війни в Україні.

23-річну українку знайшли мертвою зі слідами 3-ох ножових поранень вранці, 14 листопада, у сільській місцевості Вілла Джулія, поблизу Фано (Пезаро-Урбіно). Напередодні вона не вийшла на роботу, тому її знайомі забили тривогу.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

У злочині підозрюють її колишнього чоловіка-єгиптянина. Його заарештували на вокзалі Болоньї.

Як повідомили карабінери що ведуть розслідування, молода українка прибула в Італію в березні, тікаючи від війни, разом із чоловіком та їх 3-річним сином.

Вона працювала офіціанткою у ресторані у Фано. У неділю, 13 листопада, жінка не вийшла на роботу і її знайомі забили у тривогу.

Анастасію шукали весь вечір, поки наступного ранку пожежники та карабінери не знайшли бездиханне тіло. На ньому виявлено ножові поранення.

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Заява про насилля

За словами карабінерів, в останні місяці стосунки між Анастасією та її чоловіком, 32-річним єгиптянином, ставали все більш конфліктними, тому дівчина виявила бажання розлучитися.

Кілька днів тому, 11 листопада, вона звернулася до карабінерів, щоб подати заяву про знущання.

Вона покинула подружній дім і переселилася до свого друга та колега по роботі, з яким хотіла заново побудувати життя.

У неділю вранці Анастасія повернулася у дім, щоб забрати особисті речі, там вона зустрілася із колишнім. Між ними зав’язалася сварка. З того часу новин він неї не було.

Зникнення Анастасії та арешт підозрюваного в її убивстві

Про зникнення Анастасії заявив її друг. Прокуратура Пезаро негайно почала пошуки.

Підозрюваного 32-річного єгиптянина вистежили на залізничному вокзалі Болоньї. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії. На той час, йому висунули підозру у жорстокому поводження в сім’ї.

Під час допиту, підозрюваний надав свідчення, які дозволили знайти тіло Анастасії, сумки з жіночим одягом і два ножі.

Прокуратура Пезаро змінила звинувачування єгиптянину на підозру в убивстві.

Чоловіка ув’язнено, а його дім та автомобіль, опечатано для подальшого розслідування.

Колеги по роботі шоковані

Анастасія працювала «Остерія від Пеппи», ресторані у місті Фано, який з 2018 року внесено у путівник Мішлена.

Тут її пам’ятають як старанну працівницю і добру колегу. Інші співробітники шоковані від трагічної загибелі 23-річної дівчини з проникливими і дещо меланхолійними очима.

Колеги та власники закладу випустили короткий прес-реліз: «Ми дізналися про смерть Анастасії Алашірі, яка з травня працювала офіціанткою в нашому ресторані у Фано.

Ця новина шокувала нас, дівчина була дуже доброю і відданою роботі. У вільний час вона давала уроки гри на фортепіано. Музика була її великою пристрастю. Висловлюємо глибокі співчуття. Анастасія назавжди залишаться в наших серцях».

У Анастаії залишився трирічний синочок….



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