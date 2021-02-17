В Італії затримали бандитів, які грабували будинки спортсменів, телеведучих та інших знаменитостей, які активно ведуть Instagram

Поліція Мілана затримала групу грабіжників, які відстежували через Instagram пересування жертв і планування їхніх будинків, після чого грабували домоволодіння.

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Четверо затриманих входили у групу, відому під назвою «злодії-акробати».

Прізвисько вони отримали за здатність швидко лазити по стінах будинків без спецспорядження.

Про це пише The Guardian.

Прокурор Франческа Крупі розповіла, що цілями грабіжників були спортсмени, телеведучі та інші знаменитості, які активно ведуть Instagram.

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Планувати пограбування зловмисникам допомагали теги, геолокації, пости та фото жертв, які містили інформацію про розташування будинків, вікон і кімнат.

Діяти злодії почали в червні 2020 року. Вони встигли пограбувати будинок телеведучої Ділетти Леотте (вкрали речей на €150 тисяч), а також будинки футболіста «Інтера» Ашрафа Хакімі та гольфістки Елеонори Інкардоні.

Першого підозрюваного поліція затримала ще в січні, а 11 лютого ще трьох. Усі вони – чоловіки віком від 17 до 44 років.

Незабаром вони постануть перед судом.

Грабіжників охрестили злодіями-акробатами через їхню майстерність залазити в будинки по зовнішніх стінах.

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