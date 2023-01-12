У місті Тортона, що в італійській провінції Алессандрія у П’ємонті, затримали чоловіка, якого розшукують за вбивство. Злочин було скоєно на території України.

Про це повідомляє «Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

Під час патрулювання території, карабінери заарештували 42-річного українця, якого розшукували за вбивство. Військові зупинили автомобіль, в салоні якого перебувало троє людей для звичайної перевірки документів і виявили, що одного із пасажирів оголошено у міжнародний розшук за ненавмисне вбивство.

Затриманий у торговому центрі побив чоловіка, який через деякий час помер від отриманих травм. Його було засуджено в Україні на 10 років позбавлення воліі оголошено в міжнародний розшук.

Зараз влада Італії готується до екстрадиції засудженого. Чоловік проживав поблизу Тортони та працював лісорубом. Його утримують у в’язниці в Александрії.

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