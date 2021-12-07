В Італії за дивних обставин загинула 43-річна українка. Без матері залишилося троє дітей

в Італії загинула 43-річної українки Аліни Труш. Тіло жінки знайшли у місті Трієст у її помешканні. Зараз поліція встановлює всі деталі смерті українки.

Про це повідомляє італійське видання Il Gazettino.

Зазначається, що тіло 43-річної українки знайшли 1 грудня на підлозі у її квартирі. Жінка не відчиняла двері поліцейським, які прийшли до неї через повідомлення сусідів про те, що українка начебто могла потерпати від домашнього насильства.

Місцева прокуратура наразі відмовляється коментувати причини смерті Аліни Труш і каже, що необхідно дочекатися результатів розтину наступного тижня, повідомляє італійський суспільний мовник RAI.

Італійська поліція проводить рослідування. Серед можливих версій загибелі жінки є вбивство або передозування наркотиками.

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Часто сварилася з якимось чоловіком

У помешканні, де жила жінка, в останні дні відбувалися гучні сварки – ймовірно між нею і якимось чоловіком. Це й викликало підозри сусідів про можливі випадки домашнього насильства після чого люди викликали поліцію.

Колега померлої українки розповіла, що в тої було складне життя: “Вона часто говорила телефоном і часто плакала”.

Подруга померлої Аліни розповідає, що жінка не могла вживати наркотики, оскільки мала проблеми зі здоров’ям. До цього вона здолала дві тяжкі хвороби.

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“Я була шокована, тому що Аліна була сильною, вона також перемогла дві погані хвороби. У неї теж було троє дітей. Ми були друзями багато років, вона була хорошою і красивою людиною, завжди з усмішкою і яка змушувала мене усміхатися, коли я була не в настрої. Ми не бачилися більше місяця”, – говорить подруга.

Що могло статися, подруга не знає. За її словами, 43-річна українка не водила до себе додому нікого зі сторонніх.

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