В Італії за зберігання кокаїну заарештовано українця та неаполітанця

Під час обшуку квартири у Вілларікка, що поблизу Неаполя, карабінери знайшли велику партію кокаїну та пістолет Beretta калібру 7,65 та десятки куль. Заарештовано українця та неаполітанця.

Італієць зберігав ключ від сейфа із 51-ю дозою кокаїну а українець зі зброєю охороняв наркотики.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Розслідування карабінерів відділку Джуліано ін Кампанья, привело до затримання двох осіб: раніше судимого 45-річного Сосіо Капассо та 43-річного українця, без попередніх судимостей.

Карабінери тривалий час слідкували за Капассо. Він народився в Неаполі 25.03.1977, а зараз проживає в Джульяно ін Кампанья.

Коли він увійшов з будинок на вулиці П’єтро Ненні, карабінери затримали та обшукали його. У кишенях 45-річного чоловіка було 6 доз кокаїну та ключ від сейфа.

У квартирі перебував українець. Під час обшуку приміщення, виявлено захований пістолет Beretta калібру 7,65 із повним барабаном. Ця зброя була вкрадена у травні 2020 року в Марільяно. Також в українця були 24 кулі цього ж калібру.

У домі знайшли сейф із 51 дозами кокаїну.

Після цього карабінери заарештували обох чоловіків.

Проти українця висунуто звинувачення за зберігання наркотиків, вогнепальної зброї та боєприпасів.

В очікуванні суду, обох чоловіків утримують у в’язниці Поджореале.

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