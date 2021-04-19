В Італії збирають кошти для повернення в Україну тіла потонулої дитини

Батьки Анатолія, трирічного хлопчика, який втопився в басейні у приватному домі у Флюміні ді Кварту, хочуть поховати його на батьківщині, в Україні.

Отець Ніколай, православний священик, служить у Кальярі та Ольвії, не взмозі оплатити вартість перенесення тіла сина.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на Cagliaripad.

Італійська асоціація Cittadini del Mondo взялася допомогти сім’ї та розпочала збір коштів.

“Отець Ніколай, – пояснюють в асоціації, – прожив кілька років на Сардинії, куди переїхав з родиною, щоб служити вірними православної церкви”.

Асоціація закликає забезпечити репатріацію тіла: ” Звертаємось до всіх друзів із проханням про невеликий внесок, потрібні для того, щоб маленький Анатолій спочивав у рідній землі. Просимо допомоги отцю Ніколаю у витратах для репатріації тіла. сина “.

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Внески можна зробити на рахунок отця Ніколая (Ніколай Вольський) на картку Poste Pay номер 5333 1710 8928 6559, або банківський переказ Iban IT51B3608105138282716882725.

“Ми розуміємо, що зараз особливо складний період, пов’язаний із сильною економічною кризою внаслідок пандемії – підкреслює асоціація” Cittadini del Mondo “-, але ми закликаємо всіх зробити навіть невеликий внесок на допомогу родині отця Ніколая у цей трагічний момент”.

Нагадуємо,

Анатолій Вольський 3-ох із половиною років потонув 9 квітня, впавши у басейн на глибину 80 сантиметрів. Сім’я приїхала на весілля іншої українки на острів Сардинія.

Згідно реконструкцією карабінерів компанії Quartu, дитина була на кухні, приблизно за десять метрів від басейну і непомітно для присутніх вийшла із приміщення.

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Хлопчик побіг до басейну і впав у нього, потонувши в метрі води.

На віллі Flumini у містечку Quartu, де вранці святкували релігійне весілля між італійцем, власником дому та українською дівчиною. В гостях у них було восьмеро родичів та друзів та православний священик.

Присутні шукали хлопчика і знайшли його в непритомному стані всередині маленького басейну.

Втручання персоналу швидкої допомоги 118 було марним.

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