В Італії знайдено тіло 23-річної Яни Малайко

В Італії знайдено тіло Яни Малайко, нашої 23-річної дівчини. Вона загинула від рук свого хлопця…

Убивця заховав її у мішок, і прикрив гіляччям.

“Вона була сонцем із доброю душею” – плачучи каже згорьована матір.

Після зникнення дівчини, карабінери не мали надії знайти її живою. Із підозрою в убивстві затримали молдаванина Діміру Стратана.

До цього часу він не визнав вини і не пожалів про скоєне.

Те що сталося вночі на 20 січня засвідчили телекамери кондомініуму. Пара заходить у квартиру, а через деякий час Дімірту витягає звідти великий мішок і вантажить його у машину.

У домі та автівці знайшли сліди крові….

Діміру Стратан і Яна Малайко

Дімітру неодноразово проявляв агресію, тому вирішила залишити його. Проте, вона жодного разу не подала на нього заяву у поліцію….

Його звинувачують унавмисному вбивстві і приховуванню тіла.

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