Родичі розшукували в Італії Людмилу Кирилюк.

Вона проживає в районі Венеції – Маргера. Востаннє виходила на зв’язок з родиною 27 листопада 2020.

Жінка родом з Хмельницької області, міста Волочиськ.

Після публікації в соціальних мережах жінка знайшлася.

Вона потрапила в лікарню, тому не виходила на зв’язок із родиною.

Зараз її стан покращився і Людмила затефонувала родичам.

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