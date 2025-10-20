Трагедія в Італії: 27-річного працівника готелю українського походження знайшли мертвим у басейні в Капаччо Паестум.

У Капаччо Паестум, провінція Салерно (Італія), сталася трагічна подія — у басейні одного з місцевих готелів виявили мертвим 27-річного чоловіка українського походження, який працював у цьому закладі.

Інцидент стався вранці 28 вересня. За попередніми даними, тіло було знайдено колегами, які одразу повідомили поліцію. На місце події прибули карабінери з Капаччо Скало, а також черговий прокурор Прокуратури Салерно, який розпорядився провести зовнішній медичний огляд тіла.

Що відомо про загиблого

За інформацією італійських ЗМІ, померлий був громадянином України, усиновленим італійською родиною, і працював у готелі вже кілька років.

У ніч перед трагедією, 27 вересня, він відпрацював свій вечірній змінний графік, після чого залишився біля басейну разом із колегами. Наступного ранку його тіло виявили без одягу, поруч із водою.

Медики служби Croce Rossa dell’ASL di Salerno, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Версії та розслідування

Причини смерті поки невідомі. Розглядаються всі можливі гіпотези — від нещасного випадку чи раптового погіршення здоров’я до можливого самогубства.

Слідчі з’ясовують, чи міг чоловік посковзнутися та впасти у воду, або ж обставини були іншими.

Прокуратура також перевіряє записи з камер спостереження, а колеги надають свідчення про події тієї ночі.

Шок серед персоналу та гостей

Трагедія глибоко вразила працівників та гостей готелю, які досі перебувають у стані шоку.

Керівництво закладу співпрацює зі слідчими, щоб допомогти встановити істину.

Основні факти:

Місце: Капаччо Паестум (провінція Салерно)

Дата: 28 вересня 2025 року

Вік загиблого: 27 років

Походження: українське, усиновлений італійською родиною

Статус: працівник готелю

Обставини: знайдений мертвим і без одягу біля басейну

Розслідування веде: Прокуратура Салерно та карабінери Агрополі



Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – кремація в Італії та перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

Funeralia.co.it

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.

Читайте новини українською: Trovato morto nudo in piscina a 27 anni, dramma nell’hotel di Capaccio Paestum