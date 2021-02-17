У Кастровілларі, що у провінції Косенца ін Калабрія, близько 8 ранку 28 січня 2021, в оливковому саду місцеві жителі помітили жінку, повішену на оливі.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Першою версією причини цієї страшної трагедії є самогубство. Карабінери намагаються встановити причини, що могли штовхнути 55-річну українку на такий екстремальний крок.

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Жінку знайшли повішену на оливковому дереві на вулиці Корсо Калабрія в Кастровілларі.

Місцеві жителі помітили близько 8 ранку жахливу сцену: людський силует, що на шарфі звисав з дерева.

На місце події викликали карабінерів, а згодом і корнера.

Зовнішній огляд тіла проводив доктор Гаетано Лімонті. Детальну інформацію було надіслано до прокуратури, зокрема до державного прокурора доктора Янотта.

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Карабінери, під керівництвом майора Джованні Карузо, докладають зусиль, щоб перевірити із ким контактувала та куди ходила жінка у попередні дні.

А також вони складають каталог особистих речей у її квартирі.

Жінка жила у містечку Сарачені. Дистанція між місцем проживання та місцем де знайшли її тіло складає 12 кілометрів. Карабінерам доведеться вияснити як і чому вона приїхала у інше місто.

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