В Італії зникла Надія Мірошниченко. Допоможіть знайти



Зникла Мірошниченко Надія Василівна (Nadiya Miroshnichenko), 1.04.1959р. народження.



Племінники розшукують тітку в Італії, останній раз вона виходила на зв’язок 29.01.2024. Жінка жила у місті Баяно, що поблизу Авеліно, у регіоні Кампанія.

“28 січня вона погано себе почувала, 29 січня вранці їй зателефонували, була як у маренні сказала що везуть до лікарні. При наступній спробі додзвониться взяв чоловік, щось сказав італійською, але через те, що ми не живемо в Італії і не знаємо мови нічого не зрозуміли. – пишуть родичі у мережі Фейсбук. – Після цього зв’язку більше з нею немає. Телефони вимкнено. Зверталися до оперативної служби з пошуку людей, сказали звертатися до поліції, але ми знаходимося в іншій країні. Деякі жінки визвались допомогти і зʼїздили в лікарні в окрузі Авеліно, також були в Карданеллі( Неаполь ) іі там нема і не було”.

Ще шукали по базі біженців, але вона не зареєстрована біженкою.

Нових господарів контактів немає, старим, де вона працювала до них ми написали, але вони відмовилися допомагати посилаючись на те, що у них немає на це часу.

Паспортних даних у нас, на жаль, немає в плані номер-серія.

Може хтось володіє інформацією про її місце знаходження , прошу дати знати на месенджер Анни Малюк.

Родичі просять максимальний репост цього посту.

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