Цими днями у місті Понтедера, провінція Піза, що у Тоскані, зникла українська красуня.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Дівчину звати Христина Новак (Khrystyna Novak).

Мама в Україні та друзі в Італії, просять вас поширити цю інформацію.

Христині 29 років, вона приїхала в Італію три місяці тому із Одеси. Мови ще не знає.

Відомостей про неї вже нема 10 днів.

Христина зникла раптово із власного дому, залишивши на столі сумку, документи та особисті речі. Її мобільний телефон вимкнено.

Не отримавши дзвінків від доньки, мама в Україні почала бити на сполох. Зазвичай дівчина дзвонила їй по кілька разів на день.

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У Христини нема родичів в Італії. У її пошуках допомагає Радислава Гармаш, хоча жінки особисто не знайомі, Радислава не змогла залишитися осторонь чужої біди.

Карантинні умови та неможливість переїжджати із регіону в регіон, ускладнюють пошуки зниклої. Зараз, уся надія на карабінерів, а також – українську громаду.

У пошуках дівчини допоможе і найменша інформація. Якщо у вас є відомості про Христину Новак, телефонуйте за номером: +39 3200807366.

Дякую.

®Маріанна Сороневич

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