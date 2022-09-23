В Італії зникла 27-річна біженка з України

Зникла дівчина кілька місяців жила в Домініканському монастирі в містечку Таджії, що в італійському регіоні Лігурія, на півночі країни. Звісток від неї нема уже тиждень.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Тамарі Щедріній, 27 років, вона зникла яка зникла 14 вересня. Її телефон відключено. Тривогу забили місцеві українці, з якими дівчина жила в монастирі Таджа.

«У Тамари є сестра і мама, які залишилися в Україні. Вони не мають про неї жодної звістки. Нам також нічого невідомо. З того часу, як вона приїхала в Італію, жодного дня не пропустила, щоб подзвонити своїй хворій матері. Ми не знаємо, де вона. Тамара не повернулася в монастир, і ми впевнені, що вона не повернулася в Україну, це підтверджують її рідні» – розповідають знайомі зниклої.

Вони вже звернулися до поліції, те ж саме зробили родичі в Україні.

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Українська громада Таджії звертається до Тамари з проханням дати про себе звістку, або повідомити тих, хто її бачив.

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