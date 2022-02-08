В Італії зник Максим Новік. Рідні благають про допомогу

В Італії, зник наш земляк Максим, рідні благають допомогти поширити інформацію. 1981 року народження з Дніпропетровщини зник в грудні 2021 року в місті Піза.

В Італії, зник наш земляк Максим, рідні благають допомогти поширити інформацію. Наш земляк Максим 1981 року народження з Дніпропетровщини зник в грудні 2021 року в Італії. Рідні просять про допомогу небайдужих людей.

Телефон вимкнений від грудня, на зв’язок не виходить.

В соціальних мережах не з’являється, на повідомлення не відповідає.

Усім небайдужим, кому відома інформація про місцеперебування пана Максима – прохання телефонувати його племіннику Vladislav Novik +48 729 239 585.

Надіємось, що знайдеться живий і здоровий. Дякуємо усім за допомогу і поширення.



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