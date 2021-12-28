В Італії на Різдво італієць убив жінку-українку через відмову в інтимі

В Італії 80-річний чоловік убив свою 61-річну дружину, яка була родом із України. Італієць убив жінку через відмову в інтимі.

Зловмисника затримали, і він зізнався, що вдарив ножем дружину чотири рази.

Вбивство сталося в ніч із 25 на 26 грудня, проте затримали 80-річного Віто Канджіні вже наступного дня. Спочатку йому ніхто не вірив, коли він розповідав про вбивство. Про це повідомляє видання Giornale Di Sicilia.

Загиблу звали Наталя Киричок, вона мешкала в Італії останні 20 років.

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Затриманий чоловік українки розповів, що дружина відмовилася займатися сексом. Коли вона пішла спати, чоловік схопив ніж і чотири рази встромив у свою дружину, один удар потрапив у серце, що призвело до миттєвої смерті.

Примітно, що після того, що сталося, чоловік прогулявся вранці з собакою, а потім вирішив розповісти про вбивство знайомому, проте той не повірив другові.

Після цього 80-річний зловмисник зателефонував до ресторану, де працювала його дружина, та сказав, що Наталя не прийде на роботу, бо він її вбив. Лише після цього до будинку, де все сталося, приїхали правоохоронці та виявили тіло у крові.

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Чоловіка вже взяли під варту за підозрою у скоєнні злочину, проте його адвокати хочуть наполягти на проведенні психіатричної експертизи та будувати лінію захисту на “раптовому нападі, який виник у результаті відмови від статевого акту”.

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