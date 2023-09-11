В Італії обірвалося життя українки, родом з Львівщини

3 вересня в Італії місті Мілан обірвалося життя Тетяни Чабанович.

Жінці було 61 рік. Вона була родом з міста Стрий Львівської області.

Про це повідомили у фейсбук-спільноті УКРАЇНЦІ В МІЛАНІ.

“Сьогодні 3 вересня 2023 в м.Мілан в лікарні Ніґуарда відійшла у вічність наша землячка Чабанович Тетяна народжена 26 листопада 1961, М. СТРИЙ.

Найщиріші співчуття родині.

Вічна пам’ять” – зазначається у дописі на сторінці спільноти.

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