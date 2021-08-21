В Італії померла активістка громади українців у Болонії

Покійна Оксана Коваль – активістка громади українців у Болонії – співала у церковному хорі, брала участь у театральних виставах, любила писати вірші.

Про сумну новину повідомляє Книги пам”яті померлих за кордоном українців із посиланням на допис Галини Зелінської в Фейсбук спільнота Українці в Болоньї Єднаймося!

ПРОСИМО МОЛИТВИ ЗА НОВОПРЕСТАВЛЕНУ ОКСАНУ.

Сумна звістка надійшла сьогодні з Болоньї (Італія).

В лікарні Болоньї померла заробітчанка Оксана Коваль, 1952 р.н. з смт. Верхнє Синьовидне Львівської області.

Покійна багато років співала у церковному хорі в Болоньї, брала участь у театральних виставах, вертепі, любила писати (один її вірш друкований в антології творчості заробітчан “Світло на чужих стежках”).

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та друзям Оксани.

Нехай з Богом спочиває.

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!

Подаємо декілька світлин з періоду перебування Оксани Коваль у Болоньї.

ПРОШУ ЩИРОЇ МОЛИТВИ ЗА УПОКІЙ РАБИ БОЖОЇ ОКСАНИ.

Зі святими упокій, Христе, душу спочилої раби Твоєї ОКСАНИ де немає недуги, ні смутку, ані зітхання, але вічне життя. Бо Ти єси Воскресіння, Життя і вічний Спокій, Христе, Боже наш, і Тобі славу віддаємо з Предвічним Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. ВІЧНА ТОБІ ПАМ’ЯТЬ. ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.



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