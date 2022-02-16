В Італії померла Дарія Фесюк. Вічна пам’ять

Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати нашої односельчанки Фесюк Дарії Михайлівни, яка після тяжкої хвороби, померла в Італі – написала у фейсбук Надя Мельник.

Висловлюємо щирі співчуття родині померлої.

Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять нашій односельчанці.Помолимось за її душу.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!