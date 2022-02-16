В Італії померла Дарія Фесюк. Вічна пам’ять

Щиро сумуємо з приводу непоправної втрати нашої односельчанки Фесюк Дарії Михайлівни, яка після тяжкої хвороби, померла в Італі – написала у фейсбук Надя Мельник.
Висловлюємо щирі співчуття родині померлої.
Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять нашій односельчанці.Помолимось за її душу.
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