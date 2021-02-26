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В Італії померла заробітчанка з Івано-Франківщини – Стефанія

“В містечко тихе Палацоло, сумна звістка прилетіла, що наша мила Стефуня у потойбічний світ відлетіла…”.

В Італії померла заробітчанка з Івано-Франківська – Стефанія Гук. Відомо, що пані Стефа 1962 рік народження, родом з села Рудники Снятинського району.

Про сумну звістку сповістила на своїй сторінці у фейсбук Оксана Чепіль такими віршованими словами:

У містечко тихе Палацоло,
сумна звістка прилетіла,
що наша мила Стефуня
у потойбічний світ відлетіла
Сумно дуже…важке горе дітям
і родині і ми тут, твої подруги,
у молитві нині
Будеш в пам’яті між нами,
ти завжди літати,
на могилці ростимуть квіти і пташки співати
Спочивай, мила Стефуню, у мирі із Богом,
а земля,хай буде пухом, теплим,
новим домом Світлая і вічная пам’ять.

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