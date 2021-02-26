В Італії померла заробітчанка з Івано-Франківщини – Стефанія

“В містечко тихе Палацоло, сумна звістка прилетіла, що наша мила Стефуня у потойбічний світ відлетіла…”.

В Італії померла заробітчанка з Івано-Франківська – Стефанія Гук. Відомо, що пані Стефа 1962 рік народження, родом з села Рудники Снятинського району.

Про сумну звістку сповістила на своїй сторінці у фейсбук Оксана Чепіль такими віршованими словами:

У містечко тихе Палацоло,

сумна звістка прилетіла,

що наша мила Стефуня

у потойбічний світ відлетіла

Сумно дуже…важке горе дітям

і родині і ми тут, твої подруги,

у молитві нині

Будеш в пам’яті між нами,

ти завжди літати,

на могилці ростимуть квіти і пташки співати

Спочивай, мила Стефуню, у мирі із Богом,

а земля,хай буде пухом, теплим,

новим домом Світлая і вічная пам’ять.

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