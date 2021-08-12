В Італії померла молода красуня із України

Про ще одна смерть українки в Італії повідомила Книга пам”яті померлих за кордоном українців.

З глибоким сумом повідомляємо про те, що в італійському Васто, що у провінції К’єті, регіон Абруццо, на початку липня 2021 року померла наша землячка з Волині пані Наталія Кідиба.

Про це повідомила Руслана, сестра спочилої землячки.

Просимо щирої молитви за вічний спокій Наталії.

Вічна, світла пам”ять







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