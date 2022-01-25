Наша землячка 1973 року народження, уродженка Кам”янець-Подільського, що на Хмельниччині, померла 20/01/2022 в Італії, в місті Річчоне.

Про це повідомила “Книга пам”яті померлих за кордоном українців“

Вона довгий час працювала в Італії, не цуралася ніякої роботи – була і помічницею кухара і доглядальницею.

Вдома, в Україні, в землячки лишились донечка та онуки.

Просимо щирої молитви за Царство Небесне для Наталії.

Вічна, світла пам’ять їй.

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Одночасно звертаємось до колежанок, до всіх небайдужих з проханням допомогти родині перевезти тіло землячки з Італії в Україну: 5168 7427 3195 6698, ПриватБанк, отримувач – Руслана Попова, донька.

Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

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